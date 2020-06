DIC Asset AG vermietet rund 6.700 qmDGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien DIC Asset AG vermietet rund 6.700 qm19.06.2020 / 07:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PresseinformationDIC Asset AG vermietet rund 6.700 qm- Neuvermietung von rund 3.500 qm an öffentliche Hand in Bonn- Renewal von rund 1.500 qm mit Hochschule Bremen- Rund 1.700 qm Anschlussvermietung in München-GrünwaldFrankfurt am Main, 19. Juni 2020. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, setzt den positiven Vermietungstrend der letzten Wochen in beiden Segmenten mit einer Vermietungsleistung ihrer operativen Tochtergesellschaft DIC Onsite GmbH von insgesamt rund 6.700 qm in drei Objekten fort."Unsere Vermietungsteams leisten auch unter den veränderten Rahmenbedingungen der Corona-Krise hervorragende Arbeit. Insgesamt sehen wir weiterhin ein hohes Interesse an modernen Büroflächen, sowohl in den Objekten in unserem Commercial Portfolio als auch in den Mandaten unseres Institutional Business. Die operativen Erfolge bestätigen unsere Zwei-Säulen-Strategie", kommentiert die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, Sonja Wärntges, die Vermietungsleistung.In einem Bonner Büroobjekt im Besitz eines Vehikels im Institutional Business, das unter GEG German Estate Group firmiert, wurden rund 3.500 qm an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über 15 Jahre neu vermietet. Planmäßiger Nutzer soll eine Bundesbehörde sein. Nach Vertragsbeginn wird die Immobilie, die u.a. auch durch einen weiteren öffentlichen Mieter genutzt wird, vollvermietet sein.Mit der Hochschule Bremen konnte ein Mietvertrag über rund 1.500 qm für 5 Jahre verlängert werden, wodurch der bonitätsstarke Mieter weiterhin erfolgreich an den Standort gebunden wurde. Das Objekt im Besitz eines offenen Immobilien-Spezial-AIF befindet sich in der Herrmann-Köhl-Straße in der "Airport-Stadt Bremen".Für ein Multi-Tenant-Büroobjekt in München-Grünwald im Commercial Portfolio wurde mit dem bonitätsstarken Immobilienprojektentwickler Capital H Immobilien GmbH eine direkte Anschlussvermietung für rund 1.700 qm und 27 Stellplätze über rund 5 Jahre erzielt. Dadurch ist auch dieses Objekt weiterhin vollvermietet.Über die DIC Asset AG:Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 186 Objekte mit einem Marktwert von rund 8,4 Mrd. Euro (Stand: 31.03.2020).Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.03.2020) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.Im Bereich Institutional Business (6,5 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.03.2020), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de19.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9 WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1073917Ende der Mitteilung DGAP News-Service1073917 19.06.2020