Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Finnland und Schweden bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

US-Präsident Donald Trump hat China mit einem Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen gedroht. Eine "vollständige Entkoppelung" von China sei unter gewissen Umständen eine "Politik-Option", schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er widersprach damit seinem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Dieser hatte am Mittwoch bei einer Kongressanhörung gesagt, China halte sich an die Vorgaben eines im Januar besiegelten Teilhandelsabkommens zwischen beiden Ländern. Ohnehin sei eine Entkoppelung der beiden Volkswirtschaften inzwischen nicht mehr möglich. Dies sei "vor Jahren" eine Option gewesen, jetzt aber nicht mehr, sagte der Handelsbeauftragte. Das sogenannte Phase-Eins-Abkommen vom Januar hatte eine Entspannung im von Trump losgetretenen Handelsstreit mit China gebracht. Peking sagte zu, mehr US-Güter zu importieren und geistiges Eigentum zu respektieren. Washington verzichtete im Gegenzug auf neue Strafzölle und senkte teilweise bestehende Zölle. Allerdings haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Wirtschaftsmächten inzwischen massiv verschlechtert. Grund ist unter anderem die Coronavirus-Pandemie, für die Trump China verantwortlich macht.

TAGESTHEMA II

Der Zahlungsabwickler Wirecard hat in der Nacht abermals Unklarheiten in seiner Bilanz 2019 eingeräumt und deutlich gemacht, dass er sich in der Angelegenheit als Geschädigter sieht. Nachdem Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und seine Kollegen am Donnerstag auf Tauchstation gegangen waren, erklärte der CEO in einem auf der Hompage veröffentlichten Videostatement: "Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist." Eigentlich sollte Wirecard am Donnerstag die mehrfach verschobene Veröffentlichung des Jahresabschlusses nachholen. Daraus wurde nichts, denn für das Testat, das die Wirtschaftsprüfer dem Abschluss vor der Veröffentlichung hätten geben müssen, fehlten entscheidende Belege. Knackpunkt sind Bankguthaben über 1,9 Milliarden Euro, was einem Viertel der Bilanzsumme des Konzerns entspricht. Derweil gab es personelle Konsequenzen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde der für das operative Geschäft zuständige Vorstand (COO) Jan Marsalek mit sofortiger Wirkung bis Ende Juni "widerruflich" freigestellt. Der neue Compliance-Vorstand James H. Freis nimmt seine Tätigkeit sofort auf und damit früher als geplant. Wirecard hatte Anfang Mai angekündigt, Freis zum 1. Juli für das neu geschaffene Vorstandsressort "Integrity, Legal and Compliance" an Bord zu holen. Die Wirecard-Aktie verlor am Donnerstag über 60 Prozent ihres Wertes.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:20 DE/Pharma SGP Holding SE, Erstnotiz im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

09:30 DE/Zeal Network SE, Online-HV

10:00 DE/Deutsche Telekom AG, Online-HV

10:00 DE/Kuka AG, Online-HV

10:00 DE/Nemetschek SE, Online-HV

11:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Online-HV

16:00 DE/SAP SE, PK des Vorstands auf virtueller Messe Sapphire Now

DIVIDENDENABSCHLAG

BASF 3,30 EUR Gesco 0,23 EUR Scout24 0,91 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/-1,9% gg Vj - US 14:30 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -103,0 Mrd USD zuvor: -109,8 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine wichtigen Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.266,00 0,16 S&P-500-Future n.def. n.def. S&P-500-Indikation 3.114,50 0,10 Nasdaq-100-Indikation 10.024,00 0,28 Nikkei-225 22.466,01 0,49 Schanghai-Composite 2.952,95 0,46 +/- Ticks Bund -Future 175,66 -1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.281,53 -0,81 DAX-Future 12.263,00 -0,64 XDAX 12.257,41 -0,66 MDAX 26.201,35 -0,02 TecDAX 3.012,21 -6,00 EuroStoxx50 3.249,90 -0,53 Stoxx50 3.020,16 -0,73 Dow-Jones 26.080,10 -0,15 S&P-500-Index 3.115,34 0,06 Nasdaq-Comp. 9.943,05 0,33 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,67 +42

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Rückblick: Mit einem volatilen Handelstag an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Die Nachrichtenlage stehe am Großen Verfalltag weiter im Spannungsfeld zwischen Geldschwemmen durch Staaten und Notenbanken und einer Zweiten Welle beim Coronavirus. Vor allem in den USA macht der Anstieg der Neuinfektionen auf neue Rekordniveaus in einigen Staaten Sorgen. Dazu hat US-Präsident Donald Trump betont, man könnte sich auch komplett von China abkoppeln, was bei Freunden der Globalisierung nicht gut ankommt. Bis Mittag dürfte vor allem der Große Verfalltag an den Internationalen Terminbörsen im Fokus stehen. Dazu stehen viele Indexänderungen an.

Ausblick: Schwächer - Der DAX fiel etwas deutlicher, belastet vor allem vom beispiellosen Absturz der Wirecard-Aktie. Nachdem der Zahlungsdienstleister die Bilanzvorlage erneut verschoben hat, stürzte der Kurs um 61,8 Prozent ab. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young haben dem Konzern das Testat für den bereits mehrfach verschobenen Jahresabschluss 2019 vorerst verweigert. Den Prüfern lägen keine ausreichenden Prüfungsnachweise für milliardenschwere Bankguthaben vor, teilte der Konzern mit. Es gebe Hinweise auf eine Täuschungsabsicht. Jetzt droht Wirecard die Kündigung von Krediten in Milliardenhöhe. Dagegen sind die Aktien des Wirecard-Konkurrenten Adyen in Amsterdam zeitweise auf neue Höchststände gestiegen. Zum Schluss gaben sie aber 0,7 Prozent ab. Am Gesamtmarkt konnte auch ein extrem starker Konjunkturindikator der Philadelphia-Notenbankzentrale die Stimmung nicht wirklich stützen.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Für die Zalando-Aktie ging es 7,1 Prozent nach oben. Der Modekonzern rechnet im laufenden zweiten Quartal mit einer signifikanten Umsatz- und Ergebnissteigerung, die deutlich über den aktuellen Markterwartungen liegen soll. Im DAX stiegen Infineon um 0,9 Prozent auf 20,32 Euro, das Brokerhaus Liberum hat die Aktie mit einem 25er Kursziel zum Kauf empfohlen. Covestro zogen um 1,6 Prozent an. Auf der Verliererseite waren neben Wirecard und Deutsche Bank noch Lufthansa mit einem Minus von 4 Prozent auffällig, die Aktie steigt am Freitagabend aus dem DAX ab. Das Minus von 3 Prozent bei Henkel wurde dagegen überwiegend vom Dividendenabschlag verursacht.

XETRA-NACHBÖRSE

Wirecard, die wegen des Bilanzskandals bei dem Zahlungsabwickler im regulären Geschäft um über 60 Prozent abgestürzt waren, verloren im nachbörslichen Handel bei hohen Umsätzen weitere rund 10 Prozent. Erste personelle Konsequenzen aus dem Skandal schienen die Anleger nicht zu beruhigen: Das Unternehmen hatte am frühen Abend seinen COO Jan Marsalek bis Ende des Monats suspendiert. Der neue Compliance-Vorstand James H. Freis nimmt seine Arbeit früher als geplant auf. Lufthansa tendierten 0,7 Prozent höher. Wie das Handelsblatt berichtet, will sich Großaktionär Heinz Hermann Thiele mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz treffen, um über das staatliche Rettungspaket für die Fluggesellschaft zu reden. Thiele hat das 9 Milliarden Euro schwere Rettungspaket kritisiert, das auch eine Aktienbeteiligung des Staates von 20 Prozent vorsieht. Tui wurden 1,4 Prozent niedriger gestellt. Die Tochter Tuifly will ihre Flotte von derzeit 39 Flugzeugen um rund die Hälfte reduzieren und zeitnah Verhandlungen mit Gewerkschaften und Betriebsräten über die Verkleinerung aufnehmen.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA und anderen Ländern der Welt ließ die Anleger vorsichtig agieren. Dazu kamen Konjunkturdaten, die nicht in allen Punkten überzeugten. So sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche weniger stark als prognostiziert. Der Philadelphia-Fed-Index erholte sich hingegen im Juni überraschend stark. Auch der Index der Frühindikatoren aus dem Mai übertraf die Erwartungen. Daneben lasteten neue Spannungen zwischen den USA und China wegen des Umgangs mit der uigurischen Minderheit auf der Stimmung. Bei den Einzelwerten legten T-Mobile US um 3,7 Prozent zu. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom hat einen neuen Finanzchef ernannt und die Prognose für das zweite Geschäftsquartal aktualisiert. Zudem teilte T-Mobile mit, dass der Verkauf von Boost Mobile an Dish Networks am 1. Juli abgeschlossen sein werde. Er war eine der Vorbedingungen der US-Regulierer für die Zustimmung zur Fusion zwischen T-Mobile und Sprint. Hertz brachen um 10 Prozent ein. Hertz hatte die geplante Kapitalerhöhung abgesagt, nachdem seitens der Börsenaufsicht neue Fragen zu der Kapitalmaßnahme aufgekommen waren. Fedex trotzten der negativen Tendenz mit einem Plus von 2 Prozent, nachdem die Citigroup das Kursziel für die Aktie erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt hatte. Biogen verloren 7,5 Prozent, nachdem ein US-Bundesgericht in einem Patentstreit zugunsten von Mylan entschieden hatte. Mylan gewannen 2,3

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 19, 2020 01:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.