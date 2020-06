In der laufenden Handelswoche bewegte sich der Goldpreis in einer relativ engen Tradingrange von weniger als 40 Dollar.Obwohl der Dollarindex zeitweise auf den höchsten Stand seit zwei Wochen angestiegen war, stagniert nicht nur der Preis, sondern auch die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall auf erhöhtem Niveau. So verharrt zum Beispiel seit Freitag die gehaltene Menge des weltgrößten Gold-ETFs mit 1.136,22 Tonnen auf dem höchsten Niveau seit über sieben Jahren. Angesichts diverser geopolitischer ...

