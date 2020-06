Übergeordnet hält sich das Währungspaar EUR/GBP seit einigen Jahren in einer Handelsspanne zwischen 0,8315 und 0,9307 GBP auf. Der letzte markante Ausreißer auf der Oberseite trat im März auf und brachte ein Verlaufshoch bei 0,9499 GBP hervor. Nur wenig später entspannte sich die Lage, das FX-Paar kehrte in seine ursprüngliche Handelsspanne zurück. Seit Anfang des zweiten Quartals ist jedoch wieder eine signifikante Erholung auszumachen, die bislang am Widerstand von grob 0,9033 GBP ihr vorläufiges Ende fand. Allerdings erweckt das kurzfristige Chartbild den Eindruck einer weiteren Abschwächung des britischen Pfundes oder Aufwertung der Gemeinschaftswährung und bietet entsprechend interessante Handelsansätze. Die übergeordnete Schiebephase bestehend seit dem Jahr 2016 dürfte hiervon allerdings unberührt bleiben.

Verunsicherung durch Brexit

Auf kurzfristiger Basis stellt das Niveau von 0,9033 GBP eine Hürde dar, an dem die Notierungen zuletzt abgeprallt ...

