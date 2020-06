Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat China mit einem Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen gedroht. Eine "vollständige Entkoppelung" von China sei unter gewissen Umständen eine "Politik-Option", schrieb Trump auf Twitter. Er widersprach damit seinem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Dieser hatte am Mittwoch bei einer Kongressanhörung gesagt, China halte sich an die Vorgaben eines im Januar besiegelten Teilhandelsabkommens zwischen beiden Ländern. Ohnehin sei eine Entkoppelung der beiden Volkswirtschaften inzwischen nicht mehr möglich. Dies sei "vor Jahren" eine Option gewesen, jetzt aber nicht mehr, sagte der Handelsbeauftragte. Das sogenannte Phase-Eins-Abkommen vom Januar hatte eine Entspannung im von Trump losgetretenen Handelsstreit mit China gebracht. Peking sagte zu, mehr US-Güter zu importieren und geistiges Eigentum zu respektieren. Washington verzichtete im Gegenzug auf neue Strafzölle und senkte teilweise bestehende Zölle. Allerdings haben sich die Beziehungen inzwischen massiv verschlechtert. Grund ist unter anderem die Coronavirus-Pandemie, für die Trump China verantwortlich macht.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -103,0 Mrd USD zuvor: -109,8 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.116,50 +0,16% Nasdaq-100-Indikation 10.032,00 +0,36% Nikkei-225 22.488,92 +0,60% Hang-Seng-Index 24.463,00 -0,01% Kospi 2.131,42 -0,10% Shanghai-Composite 2.959,76 +0,70% S&P/ASX 200 5.934,10 -0,04%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheiltlich - Die Anleger wägen weiter die sich insbesondere aus der Corona-Krise und den US-chinesischen Spannungen ergebenden Risiken gegen die massiven Konjunkturstiumli und die damit verbundenen Konjunkturerholungshoffnungen ab. In Tokio geht es moderat nach oben. Neue japanische Preisdaten zeigen einen etwas stärkeren Rückgang als erwartet, was tendenziell Spekulationen befeuert in Richtung einer noch lockereren Geldpolitik. Allerdings sehen Analysten hierfür schon länger kaum noch Spielraum in Japan. Tokyo Electron ziehen um 6,7 Prozent an, nachdem das Halbleiterunternehmen einen 11-prozentigen Anstieg des Nettogewinns für das laufende Fiskaljahr prognostiziert hat. In diesem Sog verteuern sich Branchenwerte wie Advantest und Renesas Electronics um 2,5 bzw 1,8 Prozent. In Hongkong sind Aktien aus dem Telekomsektor gesucht vor dem Hintergrund von Hoffnungen auf einen beschleunigten 5G-Ausbau, nachdem die USA gegenüber dem dafür besonders wichtigen chinesischen Technologieriesen Huawei zuletzt moderatere Töne angeschlagen haben. Der Kurs des Smartphone-Zulieferers AAC Technologies steigt um 5,3 Prozent, während die Mobilfunkbetreibertitel China Mobile und China Unicom 0,4 bzw 0,9 Prozent gewinnen.

US-NACHBÖRSE

Für Smith & Wesson ging es um 2,2 Prozent nach unten, womit der Großteil der Kursgewinne aus dem regulären Handel zuvor wieder verlorenging. Der Waffenhersteller übertraf mit seinen Zahlen zwar die Analystenschätzungen; das Ergebnis war mit 66,1 Millionen Dollar im vierten Quartal des Fiskaljahres aber dennoch negativ und von den Folgen der Coronapandemie geprägt. At Home Group bekam die Coronapandemie ebenfalls zu spüren, der Nettoumsatz verfehlte mit 189,8 Millionen die Konsensschätzung von 194,2 Millionen Dollar. Im Quartalsverlust von 358,9 Millionen Dollar spiegelt sich derweil eine Firmenwertabschreibung von 319,7 Millionen Dollar wider. Der Kurs wurde um 2,1 Prozent nach unten genommen. Stärker unter Druck stand die Biopharmaaktie Beyondspring mit einem Kursabschlag von 11,7 Prozent. Hier drückte die Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Für Steel Dynamics ging es dagegen um 4,6 Prozent nach oben. Der Stahlhersteller hatte seine Gewinnerwartung für das zweite Quartal angehoben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.080,10 -0,15 -39,51 -8,61 S&P-500 3.115,34 0,06 1,85 -3,57 Nasdaq-Comp. 9.943,05 0,33 32,52 10,82 Nasdaq-100 10.012,05 0,30 29,57 14,65 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 1,01 Mrd Gewinner 1.299 971 Verlierer 1.661 1.982 unverändert 84 74

Uneinheitlich - Die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA und anderen Ländern der Welt ließ die Anleger vorsichtig agieren. Dazu kamen Konjunkturdaten, die nicht in allen Punkten überzeugten. So sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger stark als prognostiziert. Der Philadelphia-Fed-Index erholte sich hingegen überraschend stark. Daneben lasteten neue Spannungen zwischen den USA und China wegen des Umgangs mit der uigurischen Minderheit auf der Stimmung. T-Mobile US legten um 3,7 Prozent zu. Das Unternehmen hatte einen neuen Finanzchef ernannt und die Prognose für das zweite Geschäftsquartal aktualisiert. Hertz brachen um 10 Prozent ein. Der insolvente Autovermieter hatte eine geplante Kapitalerhöhung abgesagt, nachdem seitens der Börsenaufsicht neue Fragen zu der Kapitalmaßnahme aufgekommen waren. Fedex trotzten der negativen Tendenz mit einem Plus von 2 Prozent, nachdem die Citigroup das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt hatte. Biogen verloren 7,5 Prozent, nachdem ein US-Bundesgericht in einem Patentstreit zugunsten von Mylan entschieden hatte. Mylan gewannen 2,3 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 0,4 0,19 -100,5 5 Jahre 0,33 -1,9 0,35 -159,3 7 Jahre 0,53 -2,8 0,56 -171,9 10 Jahre 0,70 -3,1 0,73 -174,3 30 Jahre 1,47 -6,1 1,53 -159,7

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse nach den enttäuschenden Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Die Zehnjahresrendite fiel im Gegenzug um 3,1 Basispunkte auf 0,70 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:47 % YTD EUR/USD 1,1214 +0,1% 1,1205 1,1242 -0,0% EUR/JPY 119,79 -0,0% 119,84 120,23 -1,7% EUR/GBP 0,9013 -0,1% 0,9021 0,8981 +6,5% GBP/USD 1,2443 +0,2% 1,2421 1,2517 -6,1% USD/JPY 106,81 -0,1% 106,97 106,93 -1,7% USD/KRW 1211,68 -0,1% 1212,41 1210,09 +4,9% USD/CNY 7,0865 -0,0% 7,0894 7,0742 +1,8% USD/CNH 7,0809 -0,0% 7,0829 7,0678 +1,7% USD/HKD 7,7503 -0,0% 7,7504 7,7504 -0,5% AUD/USD 0,6859 +0,2% 0,6847 0,6865 -2,1% NZD/USD 0,6418 -0,1% 0,6424 0,6437 -4,7% Bitcoin BTC/USD 9.299,11 -0,7% 9.363,26 9.423,51 +29,0%

Das britische Pfund reagierte auf die Beschlüsse und Aussagen der Bank of England (BoE) zunächst mit einem kurzen und kleinen Kurshüpfer nach oben, gab dann aber deutlicher nach und fiel unter die Marke von 1,25 Dollar. Die Notenbank hat ihr Kaufprogramm für Staatsanleihen um 100 Milliarden Pfund erhöht. Die meisten Volkswirte hatten mit einer Anhebung in diesem Umfang gerechnet, obwohl auch eine stärkere Aufstockung nicht ausgeschlossen wurde. IG begründete die Pfund-Schwäche mit dem schwachen Ausblick der BoE und den schwierigen Brexit-Verhandlungen. Außerdem hätten die enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten dem Dollar als sicherem Hafen Zulauf beschert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,20 38,84 +0,9% 0,36 -33,4% Brent/ICE 41,89 41,51 +0,9% 0,38 -33,5%

Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Verlusten und drehten ins Plus. Grund für die Tendenzwende war nach Angaben aus dem Handel die gestiegene Bereitschaft der Förderländer, die vereinbarten Fördermengensenkungen einzuhalten. Nach Angaben des Gemeinsamen Beobachtungskomitees der Opec+-Staaten betrug die Einhaltungsquote im Mai 87 Prozent. Überdies hätten sich Irak und Kasachstan, die im vergangenen Monat mehr als vereinbart produziert hatten, zu einem Ausgleich bereit erklärt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 2,3 Prozent auf 38,84 Dollar. Für Brent ging es um 2,0 Prozent auf 41,51 Dollar nach oben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.727,32 1.723,00 +0,3% +4,32 +13,8% Silber (Spot) 17,47 17,50 -0,1% -0,03 -2,1% Platin (Spot) 814,55 808,20 +0,8% +6,35 -15,6% Kupfer-Future 2,61 2,59 +0,8% +0,02 -7,3%

Die Feinunze Gold verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1.724 Dollar und profitierte somit nicht von der wieder gestiegenen Risikoaversion der Anleger. Anleger hielten derzeit offenbar vorzugsweise Kasse, vermutete Chintan Karnani, Chef-Marktanalyst bei Insignia Consultants. Bei jeder größeren technischen Hürde würden Gewinne mitgenommen, bei wichtigen kurzfristigen Unterstützungen werde gekauft. Das erkläre die enge Spanne, in der sich der Goldpreis derzeit bewege.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

