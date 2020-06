WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind die Erzeugerpreise im Mai wegen gesunkener Energiepreise in Folge der Corona-Pandemie deutlich gefallen. Im Jahresvergleich seien die Produzentenpreise um 2,2 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Mittel nur einen Rückgang um 2,0 Prozent erwartet.



Damit hat sich der Preisrückgang auf Erzeugerebene verstärkt. Im April waren die Preise noch um 1,9 Prozent zum Vorjahr gefallen.



Im Monatsvergleich fielen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten im Mai um 0,4 Prozent. Analysten hatten hier einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet.



Verantwortlich für den Rückgang waren vor allem sinkende Preise für Energie. Diese lagen im Mai um 27,5 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Im Monatsvergleich fielen die Energiepreise um 3,1 Prozent. "Ein großer Teil dieser Preisentwicklung dürfte auf eine gesunkene Nachfrage angesichts der aktuellen Corona-Pandemie zurückzuführen sein", heißt es in der Mitteilung. Die Preise für Ölprodukte sind im Jahresvergleich eingebrochen. So sanken die Heizölpreise im Mai um 47,1 Prozent und für Kraftstoffe um 22,8 Prozent./jsl/stk

