Beim Zukunftsthema Wasserstoffwirtschaft ist Linde in der Poleposition. Wasserstoff gilt weltweit als Wachstumsfeld wobei Linde zu den großen Anbietern zählt: Der Industriegase-Spezialist macht rund zwei Milliarden Dollar Umsatz mit Produkten rundum das Thema Wasserstoff. Die Sparte werde lt. CEO Steve Angel nun massiv ausgebaut, Der Markt sollte sich global gesehen vervierfachen und Investitionen in der Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar auslösen. Grüner Wasserstoff wird dabei eine große Rolle spielen, wobei eigens das Geschäftsfeld "Clean Hydrogen" geschaffen wurde. Gerade bei großen Transportmitteln wie Lastwagen, Zügen und Fähren wird sich nach Einschätzung von Angel Wasserstoff zuerst durchsetzen. Da wird die Brennstoffzelle wegen ihrer Gewichts- und Reichweitenvorteile eine bedeutende Rolle spielen. Und dafür benötigt man die Infrastruktur, für die Linde schon seit Langem die Technologien entwickelt. . Zum Chart . Aktuell hat der Aktienkurs von Linde nach dem Corona-Sell Off einen Trend ausgebildet. Mit einer Korrelation zur Benchmark DJ Stoxx 600 von 0,78 ist das Papier jedoch anfällig für größere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...