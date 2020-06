Der Vorstand von Wirecard hat sich in einer Videobotschaft zu den jüngsten Entwicklungen und den Bilanzunregelmäßigkeiten geäußert, die am Donnerstag zu einem historischen Kursrutsch von über 60 Prozent gesorgt hatten. Am Markt bleibt die Unsicherheit derweil groß: Im vorbörslichen Handel fällt die Aktie am Freitagmorgen weiter. "Das Unternehmen ist vom Wirtschaftsprüfer EY darüber informiert worden, dass ein Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund unberechtigter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...