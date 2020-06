19.06.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) meldete anfang Juni die Mietvertragserneuerung für insgesamt 20.000 qm, und setzt die "Serie" mit einer Vermietungsleistung ihrer operativen Tochtergesellschaft DIC Onsite GmbH von insgesamt rund 6.700 qm in drei Objekten fort. "Unsere Vermietungsteams leisten auch unter den veränderten Rahmenbedingungen der Corona-Krise hervorragende Arbeit. Insgesamt sehen wir weiterhin ein hohes Interesse an modernen Büroflächen, sowohl in den Objekten in unserem Commercial Portfolio als auch in den Mandaten unseres Institutional Business. Die operativen Erfolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...