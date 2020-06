Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise sinken im Mai

Die schwachen Erdölpreise und die Corona-Pandemie haben im Mai die deutschen Erzeugerpreise gedrückt. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Produzentenpreise um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um 2,2 Prozent. Die Prognose hatte auf ein Minus von 2,1 Prozent gelautet.

Steuereinnahmen fallen wegen Corona-Krise auch im Mai deutlich

Die deutschen Steuereinnahmen sind angesichts der Corona-Pandemie erneut stark gesunken, allerdings etwas weniger deutlich als noch im April. Im Mai nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,9 Prozent ab, wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekanntgab. Im April waren sie infolge der Corona-Krise drastisch um 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken.

Zahl der Corona-Infektionen bei Tönnies auf mehr als 700 gestiegen

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Fleischkonzern Tönnies im Kreis Gütersloh ist auf mehr als 700 gestiegen. Von den am Dienstag genommenen 1.106 Abstrichen seien 730 Befunde positiv, teilte der Landrat des Kreises Güterloh mit. Weitere Untersuchungen liefen. Die Reihentestung in dem Betrieb werde voraussichtlich bis kommenden Dienstag dauern.

Trump droht China mit Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen

US-Präsident Donald Trump hat China mit einem Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen gedroht. Eine "vollständige Entkoppelung" von China sei unter gewissen Umständen eine "Politik-Option", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er widersprach damit seinem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer.

Pompeo bezeichnet Bolton als "Verräter"

US-Außenminister Mike Pompeo hat den früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton wegen seines geplanten Enthüllungsbuchs als "Verräter" bezeichnet. Pompeo verbreite darin "Lügen" und "Halbwahrheiten", erklärte Pompeo. Es sei "zugleich traurig und gefährlich", dass Bolton nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus nun als "Verräter" seinem Land schade.

Hohe afroamerikanische Mitarbeiterin aus Protest gegen Trump abgetreten

Eine hochrangige afroamerikanische Mitarbeiterin der US-Regierung ist aus Protest gegen die Haltung von Präsident Donald Trump in der Rassismusdebatte zurückgetreten. Die Kommentare und Handlungen des Präsidenten hinsichtlich der Diskriminierung von Schwarzen "stehen in scharfem Widerspruch zu meinen zentralen Werten und Überzeugungen", erklärte die bisherige Abteilungsleiterin für Rechtsangelegenheiten im Außenministerium, Mary Elizabeth Taylor.

Kaliforniens Gouverneur ordnet Maskenpflicht in der Öffentlichkeit an

Die Kalifornier müssen in der Öffentlichkeit ab sofort eine Maske tragen. Gouverneur Gavin Newsom ordnete zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus eine Maskenpflicht in dem bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat an, die etwa in Geschäften, Büros und im öffentlichen Nahverkehr gilt. "Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Gesichtsbedeckungen und Masken funktionieren", erklärte der Gouverneur.

Facebook sperrt Trump-Wahlkampfanzeigen mit NS-Symbol für politische Häftlinge

Facebook hat Anzeigen des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump gesperrt, die ein in NS-Konzentrationslagern für politische Häftlinge verwendetes Symbol enthielten. Die Anzeigen und Posts mit einem umgedrehten roten Dreieck hätten gegen die Regeln des Online-Netzwerks gegen "organisierten Hass" verstoßen, erklärte Facebook. Trumps Wahlkampfteam hatte mit dem roten Winkel, den politische Häftlinge wie Kommunisten in NS-Konzentrationslagern tragen mussten, vor "linksradikalen Gruppen" gewarnt.

US-Armee: Afghanistan-Einsatz hat nun mit Taliban vereinbarten Umfang

Die USA haben nach eigenen Angaben ihre Truppenpräsenz in Afghanistan inzwischen auf den mit den radikalislamischen Taliban vereinbarten Umfang reduziert. Die Zahl der Soldaten sei auf 8.600 verringert worden, teilte der Oberbefehlshaber des für Afghanistan zuständigen Zentralkommandos der US-Armee, Kenneth McKenzie, mit. Damit hätten die USA "ihren Teil der Vereinbarung" erfüllt, sagte der General bei einer Online-Diskussionsveranstaltung des Aspen-Instituts.

Massiver Cyberangriff auf australische Regierung und Infrastruktur

Australien ist nach Angaben seiner Regierung zur Zielscheibe eines massiven Cyberangriffs durch einen anderen Staat geworden. Hinter der Attacke stecke ein "staatlicher Akteur" mit hochmoderner Technologie, sagte Premierminister Scott Morrison in Canberra. Um welchen Staat es sich handeln könnte, ließ er offen. Die "bösartige" Cyberattacke richte sich gegen "alle Ebenen der Regierung" wie auch gegen wichtige Infrastruktur, teilte der Regierungschef mit.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz Mai +12,0% gg Vm; -13,1% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Mai PROG: +6,5% gg Vm; -17,3% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Mai +10,2% gg Vm; -9,8% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Juni -30 (Mai: -36)

Japan/Kernverbraucherpreise Mai -0,2% (PROG: -0,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Mai +0,1% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Mai unverändert gg Vm

