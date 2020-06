Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - Juni 2020

Die Kapitalmärkte kannten in den vergangenen vier Wochen nur die Richtung nach Norden und drücken hiermit eine sehr klare Erwartung an eine V-förmige Erholung der Weltwirtschaft aus. In den letzten Tagen ließ die Dynamik etwas nach und es kam zu kleineren Rücksetzern von 5-8% in den Aktienkursen. Wir haben unsere Aktienquote mit 35% long maximal unverändert gehalten.

Anleihen der ersten Qualität (AAA bis BBB) haben sich bei leicht negativen Renditen in einer langfristig zinslosen Welt eingependelt. Anleihen der zweiten Qualität (BB+ bis B-) konnten ihre Spreads weiter eindämmen und notierten weiter fester.

Gold fiel nach Erreichen eines 9-Jahres Höchststandes bei 1.750 bis auf 1.680 US-$/Unze zurück, von wo aus wieder Nachkäufe sukzessive einsetzen. Der WTI Rohölpreis notierte in den vergangenen Wochen fester bis auf aktuell 38 US-$/Barrel.



Die Weltwirtschaft startet nach Corona wieder durch und steigende Aktien- und High-Yield-Bond-Kurse signalisieren, dass der Motor zügig wieder volle Fahrt aufnehmen wird. Die immer wieder aufflammenden Sorgen vor einer zweiten spontanen oder erst im Herbst/Winter folgenden zweiten Welle kommen durch Erwartungen an eine Abschwächung aufgrund Mutation und/oder bis dahin entwickelter Impfstoffe und/ oder eine Massenimmunisierung zügig zum Erliegen. Wir erwarten für die nächsten zwei bis drei Jahre deutlich steigenden Kurse - die aber durchaus immer wieder von Rücksetzern mit 10-15% durchzogen werden könnten. Diese sollten zum weiteren Aufbau von Aktien genutzt werden. Das Übersteigen der bisherigen All-Time-Highs (auch in Europa) wird lediglich eine Frage der Zeit sein.

Anleihen der ersten Qualität werden langfristig keine positiven Renditen mehr bieten. Gold wird sich weiter nach oben entwickeln, da es das letzte verbliebene Asset ist, das Zentralbanken nicht drucken können. Auch hier können wir uns ein Übersteigen des All-Time-Highs 1.900 US-$/Unze sehr gut vorstellen. Die Ölpreise sollten - sofern keine neuen politischen Interferenzen entstehen - im Einklang mit dem Beginn des neuen Konjunkturzyklus sukzessive fester notieren.

