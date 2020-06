Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Neben dem Wirecard-Desaster steht am Freitag der so genannte Hexensabbat im Blick der europäischen Aktienmärkte. Der Verfall der Futures und Optionen an den Terminbörsen fast aller europäischen Märkte wird den Handel laut Marktteilnehmern über weite Strecken prägen. Zunächst geht der DAX 0,6 Prozent höher mit 12.356 Punkten in den Handel. Wirecard brechen um weitere 21 Prozent ein und notieren mit 31,34 Euro nur noch knapp über den Tiefs vom Donnerstag.

Daneben verläuft der Handel voraussichtlich weiterhin im Spannungsfeld zwischen Geldschwemmen durch Notenbanken und einer Zweiten Welle beim Coronavirus. Vor allem in den USA macht der Anstieg der Neuinfektionen auf neue Rekordniveaus in einigen Staaten Sorgen. Dazu hat US-Präsident Trump betont, man könnte sich auch komplett von China abkoppeln, was bei Freunden der Globalisierung nicht gut ankommt.

Am deutschen Markt laufen um 13 Uhr die Futures und die Optionen auf die Indizes aus und zum Börsenschluss die Optionen auf die Einzelaktien. Üblicherweise wird dann gerne um runde Marken gekämpft, auf denen viele Kontrakte liegen. Im DAX könnte daher um den Bereich von 12.400 bis 12.500 Punkten gerungen werden.

Lufthansa vor DAX-Abstieg - SAP Gewinner der neuen Index-Verkettung

Dazu stehen viele Indexänderungen an. So ist für die Deutsche Lufthansa der letzte Tag im DAX. Das Traditionsunternehmen wird zum Schlusskurs durch Deutsche Wohnen und damit durch einen Immobilienwert ersetzt. Die erhöhte internationale Aufmerksamkeit könnte den Zwang zu steigenden Mieten noch weiter erhöhen, fürchten Mieterschützer. Der MDAX wird neben Lufthansa auch durch den Aufsteiger Ströer bereichert, Deutsche Pfandbriefbank muss gehen. Im marktbreitesten Index Europas, dem Stoxx-Europe-600, kommen unter anderem Cancom und Gerresheimer neu hinzu.

Lufthansa ziehen um 2,8 Prozent an. Der Markt konzentriert sich auf die Sanierung und setzt auf eine Einigung zwischen der Bundesregierung und dem neuen Großaktionär Heinz Hermann Thiele.

Zum Börsenschluss wird auch das Index-Gewicht der einzelnen DAX-Mitglieder neu festgelegt. Als Gewinner gelten die Aktien von SAP. Ihr Gewicht im DAX wird von etwa 9,74 Prozent auf 10 Prozent steigen. Entsprechend müssen passive rein am Index ausgerichtete Anleger wie ETFs die Aktien von SAP dann dazukaufen. SAP steigen um 1 Prozent.

Das Minus von 5 Prozent oder 2,68 Euro bei BASF liegt nur am Dividendenabschlag von 3,30 Euro je Aktie.

Keine Erholung bei Wirecard erwartet

Nach dem Kurssturz vom Donnerstag dürften Wirecard zwar extrem anfällig für starke Kursausschläge in beide Richtungen bleiben, eine über diese Volatilität hinausgehende nachhaltige Erholung ist aber laut Händlern noch nicht in Sicht. "Zum Halbjahresultimo per Monatsende will sich wohl kein Fonds mehr mit der Aktie im Depot erwischen lassen", sagt ein Händler. Am Donnerstagabend wurden auch erste personelle Konsequenzen gezogen: Das Unternehmen hat seinen COO Jan Marsalek bis Ende des Monats suspendiert. Der neue Compliance-Vorstand James H. Freis nimmt seine Arbeit früher als geplant auf.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.276,18 0,81 26,28 -12,52 Stoxx-50 3.044,46 0,80 24,30 -10,54 DAX 12.353,17 0,58 71,64 -6,76 MDAX 26.251,17 0,19 49,82 -7,28 TecDAX 3.004,84 -0,24 -7,37 -0,33 SDAX 11.531,70 0,09 10,39 -7,83 FTSE 6.250,02 0,42 25,95 -17,48 CAC 5.001,50 0,86 42,75 -16,34 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,44 0,00 -0,68 US-Zehnjahresrendite 0,71 0,01 -1,97 DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8.21 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1216 +0,10% 1,1209 1,1229 0% EUR/JPY 119,92 +0,07% 119,85 119,87 -1,6% EUR/CHF 1,0655 -0,04% 1,0656 1,07 -1,9% EUR/GBP 0,9019 -0,02% 0,9012 0,9035 +6,6% USD/JPY 106,91 -0,05% 106,92 106,74 -1,7% GBP/USD 1,2436 +0,12% 1,2438 1,24 -6,2% USD/CNH (Offshore) 7,0738 -0,13% 7,0784 7,0771 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.277,76 -0,91% 9.309,01 9426,26 +28,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,68 38,84 +2,2% 0,84 -32,6% Brent/ICE 42,34 41,51 +2,0% 0,83 -32,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.731,35 1.723,00 +0,5% +8,35 +14,1% Silber (Spot) 17,58 17,50 +0,4% +0,08 -1,5% Platin (Spot) 815,10 808,20 +0,9% +6,90 -15,5% Kupfer-Future 2,63 2,59 +1,6% +0,04 -6,6% ===

