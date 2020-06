(Ausgefallenes Wort am Ende des ersten Satzes ergänzt)



ESSEN (dpa-AFX) - Die rund 28 000 Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof sollen nach dpa-Informationen am (heutigen) Freitag gegen 14.00 Uhr über die Schließungspläne des Konzerns informiert werden. Zuvor würden bereits die Führungskräfte des Handelsriesen gegen 12.00 Uhr Einzelheiten zur Zukunftsplanung mitgeteilt bekommen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen.



Der letzte große deutsche Warenhauskonzern will nach dpa-Informationen insgesamt 62 seiner 172 Filialen schließen. Bisher ist jedoch noch unbekannt, welche Filialen betroffen sein werden. Durch die Schließung und weitere Sparmaßnahmen dürften Tausende Stellen bei dem Konzern wegfallen.



Der Handelsriese war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen./rea/DP/eas

SIGNA-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de