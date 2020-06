FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo drängt die Aktionäre der Lufthansa zur Zustimmung zum Rettungspaket. Neben den Mitarbeitern hätten auch die Aktionäre eine Verantwortung, heißt es in einer Mitteilung der Ufo. "Sie werden über die Zukunft des Konzerns und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitentscheiden. Wenn kommenden Donnerstag für das Staatspaket gestimmt wird, haben sich unsere Anstrengungen gelohnt", sagte Nicoley Baublies, Geschäftsführer der Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO).

Bei der Abstimmung am Donnerstag auf der außerordentlichen Hauptversammlung sei es entscheidend, wie viel Prozent der Aktien vertreten sein werden. Liege der Anteil unter 50 Prozent, sei eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Liege der Anteil dagegen bei mindestens 50 Prozent, reiche eine einfache Mehrheit. "Daher ist es extrem wichtig, dass auch der kleinste Kleinaktionär sein Stimmrecht ausübt und dem Rettungspaket zustimmt", so Baublies. Die Aktionäre könnten bis Samstag um Mitternacht abstimmen oder ihre Stimme an die Ufo übertragen.

Eine Nicht-Annahme der Staatshilfen würde bedeuten, dass die Deutsche Lufthansa AG nach eigenen Aussagen in weitere, ernsthafte Schwierigkeiten geraten könnte, warnte die Ufo.

Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele hatte das 9 Milliarden Euro schwere staatliche Rettungspaket kritisiert. Ihm kommt bei der Abstimmung am 25. Juni mit seinem Anteil von mittlerweile etwas mehr als 15 Prozent eine Schlüsselrolle zu.

