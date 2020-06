Im Herbst spaltete die australische Naspers ihre Beteiligungsgeschäft ab und brachte es unter dem Namen Prosus als eigenständige Gesellschaft an die Börse. Die größte Perle darin ist die 31-Prozent-Beteiligung am chinesischen Internetgiganten Tencent. Auch ans Essen haben die Macher gedacht und sich 22 Prozent an Delivery Hero gesichert. Zudem richteten sich die Blicke nach Russland. Dort hält man 28 Prozent am Internetriesen mail.ru, der neben eigenen Beteiligungen die wichtigsten Pages Russlands betreibt. Die Aktie rauschte im Corona-Crash nach unten, hat aber inzwischen alle Abschläge aufgeholt und dürfte bald weitere Rekordhochs markieren. ...

