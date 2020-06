Atrium European Real Estate hat das Pricing für eine 200 Mio. Euro Teilschuldverschreibung abgeschlossen. Der Emissionspreis beträgt 96,582 % des Nominalbetrags, was einer Rendite von 3,732 % entspricht. Atrium wird die Zulassung der Neuen Teilschuldverschreibungen zur Official List der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse beantragen. Die Neuen Teilschuldverschreibungen wurde europaweit bei einer Vielzahl institutioneller Anleiheinvestoren platziert und von Moody's mit einem Rating von Baa3 und von Fitch mit BBB bewertet, welches mit Atriums Corporate Rating übereinstimmt. Der Emissionserlös der Neuen Teilschuldverschreibungen wird zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gruppe und für allgemeine ...

