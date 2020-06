Kommt es an der SMD-Linie zum Produktionsstopp, kostet das Geld - in jeder Sekunde. Das gibt besonders, wenn man, wie die Firma Deltec, mit sieben SMD-Linien im Dreischichtbetrieb produziert und einen großen Mix mit verschiedensten Losgrößen an Produkten bewältigen muss. Hier kommt es auf den Durchsatz an. Einer der häufigsten Gründe für Linienstillstand ist fehlendes Material. Deshalb nahm Deltec Automotive seinen Materialfluss in den Blick und analysierte mit den Lagerexperten von Inovaxe, wie durch intelligente Bauteilrollenlager und mobile Einheiten, die zwischen "Supermarkt" und Linie eingesetzt ...

