NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analystin Stephanie D'Ath überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Erwartungen an den Flugreiseverkehr - in der Folge sinken ihre Gewinnprognosen (Ebitda) für die betrachteten Flughafenbetreiber im Schnitt um 60 Prozent im laufenden Jahr und um 15 Prozent in 2021. Bei Fraport, die vor allem von den Kapazitätsstreichungen der Lufthansa betroffen seien, sagt sie nun für 2020 einen Rückgang der Verkehrszahlen um 60 Prozent voraus./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 17:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2020 / 00:15 / ET



DE0005773303

