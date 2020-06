FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Post-Aktien haben den Dax am Freitag mit fast 2 Prozent Plus auf 31,72 Euro abgehängt. Bei 32 Euro wartet die nächste Charthürde.



Analyst Neil Glynn von der Credit Suisse gab in einer aktuellen Studie seine negative Einschätzung des Logistikkonzerns auf und liegt mit seinem Kursziel von 32,03 Euro wieder über Xetra-Niveau. Der Experte sieht vor allem im Expressgeschäft Chancen. Die annähernd faire Bewertung der Papiere verhindert aber eine noch positivere Einschätzung als 'Neutral'./ag/mis

