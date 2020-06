Deutsche Börse - Umsätze treiben Kurse

Ingmar Königshofen,

Wertpapiere des Börsenbetreibers Deutsche Börse haben am Donnerstag ein frisches Vier-Monats-Hoch markieren können und notieren damit nur wenige Euro unter den Rekordhochs aus Mitte Februar. Ferner scheinen Händler für die Aktie weiter bullisch zu sein und könnten noch eine Schippe drauflegen.

Im Hinblick auf die Ende Juli erwarteten Quartalszahlen und damit den Halbjahresfinanzbericht sind die Hoffnungen der Marktakteure groß, dass die Aktien weiter durchstarten und auf frische Rekordstände zulegen könnten. Vom technischen Blickwinkel heraus ließe sich ein weiterer Kursanstieg bei der Aktie der Deutschen Börse durchaus ableiten. Das gesamte Konstrukt seit November letzten Jahres erinnert an eine inverse SKS-Formation. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch die vergleichsweise rasche Erholung von den Crashtiefs aus Mitte März bei 92,92 Euro. Trotzdem sollten Investoren immer ein gegenläufiges Szenario im Hinterkopf behalten, dass sich in einer kurzfristigen Konsolidierung abspielt. Der Titel eines Outperformers im deutschen Leitindex dürfte dem Papier jedoch langfristig erhalten bleiben.

Im Aufbruch

Die Schwankungsbreite der Deutsche Börse-Aktie ist aktuell hoch. Derzeit lässt sich das Handelsgeschehen zwischen 145,00 und grob 159,00 Euro einordnen. Bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb der Februarhochs ließe sich durchaus ein Folgekaufsignal ableiten, das in einem ersten Schritt weiter in Richtung 170,00 Euro vorangetrieben werden könnte. Darüber kann nach technischer Auswertung sogar ein mittelfristiges Ziel um 184,00 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Zuvor aber könnte die knapp zweimonatige Seitwärtsspanne allerdings durch eine zwischengeschaltete Konsolidierung zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 139,07 Euro unterbrochen werden. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen. Abschläge auf 130,00 Euro wären in diesem Fall kaum zu vermeiden. Spätestens an den Jahreshochs aus 2018 um 121,15 Euro muss eine nachhaltige Trendwende gelingen, damit das bullische Szenario weiterhin aufrechterhalten werden kann..

Widerstände: 156,00; 158,90; 161,21; 163,30; 165,02; 167,67 Euro

Unterstützungen: 154,45; 150,00; 146,77; 145,20; 140,30; 139,07 Euro

Deutsche Börse in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.10.2019 - 19.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005810055

Deutsche Börse in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2015 - 04.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0005810055

