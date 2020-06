Wie oft haben Sie schon gehört, dass Big Tech an der Börse schon zu weit gelaufen ist? Dass die Zeit der Outperformance nun vorbei ist? Wahrscheinlich sehr oft. Doch die Realität sieht anders aus. Amazon und Co laufen weiter, die Aktien sind auch die treibenden Kräfte der aktuellen Rallye. Das dürfte noch eine Weile so bleiben.Im März, als sich wegen Corona Verzweiflung breitmachte, sah es auch für Amazon übel aus. Die Aktie krachte auf 1.700 Dollar ein. Nun, drei Monate später, steht Amazon 60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...