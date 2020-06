Bei der Shop Apotheke Europe scheint die Konsolidierung beendet. Die Aktie der Online-Apotheke steht kurz vor einem neuen Kaufsignal, das den Weg zu den alten Höchstständen bereiten sollte. Für mutige Anleger bietet sich in diesem Fall der Kauf eines Hebelprodukts an, um von den zu erwartenden Kurssteigerungen des Basiswerts stärker profitieren zu können.Die Shop-Apotheke-Aktie hatte am 25./26. Mai mit einem Bearish Engulfing Pattern ein Umkehrsignal gebildet, das zu einer Korrektur um mehr als ...

