FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für JCDecaux von 23,00 auf 21,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen sollte es auch wieder für die Außenwerbungsunternehmen schrittweise nach oben gehen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei erst im kommenden Jahr mit einer stärkeren Erholung zu rechnen. Das Wachstumsnarrativ für die Branche bleibe allerdings intakt./mf/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2020 / 05:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000077919

JCDECAUX-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de