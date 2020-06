NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach einem Gespräch mit dem Nachhaltigskeitschef Daniel Schmidt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachhaltigkeitsthemen würden immer wichtiger für viele Investoren. Der Software-Konzern sehe sich zum einen als Ermöglicher von Nachhaltigkeitsbemühungen seiner Kunden sowie als Musterbeispiel in Bezug auf die eigenen nachhaltigen Geschäftspraktiken./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 18:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

