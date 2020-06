Arnsberg (www.fondscheck.de) - In den ersten fünf Monaten in 2020 verlor der DAX -12,6%, der EURO STOXX 50 Performance -17,6% und der MSCI World EUR GRTR -7,1%, so die Experten von Asset Standard.Auch defensive Staatsanleihen, gemessen am deutschen Rentenindex REX P, hätten nur schwach positiv mit 0,4% die vergangenen fünf Monate abschließen können. Dadurch gestalte sich die Streuung über verschiedene Anlageklassen im Rahmen des aktiven Risikomanagements, um negative Wertentwicklungen einer Anlageklasse mit der positiven Wertentwicklung einer anderen abzufedern, als große Herausforderung für VV-Fonds. Dies habe vor allem für VV-Fonds mit höherem Aktienanteil gegolten, wie bei denen der offensiven und flexiblen Kategorie. Somit stelle sich in der aktuellen Corona-Krise vor allem die Frage, inwieweit VV-Fonds Verluste hätten begrenzen können. ...

