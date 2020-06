Neue Allzeithochs beim amerikanischen Elektroautobauer (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T). Nachdem der Kurs noch im Corona Tief am 19.03.20 bei 326,10 Euro notierte, hat sich die Aktie innerhalb weniger Handelswochen wieder fast verdreifacht! Am heutigen Freitag müssen Anleger aktuell 905 Euro pro Anteilsschein auf die Theke legen, ein neues Allzeithoch an der Börse. Im Chart lässt sich eine Aufwärtstrendgerade (rot) einzeichnen, auf die man in den nächsten Tagen und Wochen sein Augenmerk legen sollte, ...

