FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.06.2020 - 11.00 am



- CITI ADDED ADIDAS, BAT, ERICSSON, MUNICH RE, WORLDLINE TO 'FOCUS LIST EUROPE' - CITI RAISES ADIDAS. BAT. ERICSSON. MUNICH RE. WORLDLINE TO 'FOCUS LIST EUROPE'



- BARCLAYS CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 475 (525) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 800 (815) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TUI PRICE TARGET TO 400 (260) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 250 PENCE - CITIGROUP RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4219 (3590) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 186 (185) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 163 (183) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 440 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1400 (1480) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4541 (3966) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN INITIATES AVAST WITH 'BUY' - TARGET 600 PENCE - GOLDMAN RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4100 (3600) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 950 (800) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 3530 (3245) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 469 (443) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 180 (150) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES WILLIAM HILL TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 200 (160) P - MORGAN STANLEY CUTS TAYLOR WIMPEY TARGET TO 165 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ASHTEAD TARGET TO 2450 (2200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 1720 (1600) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS BRITISH LAND TARGET TO 425 (455) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1460 (1620) PENCE - 'BUY'



