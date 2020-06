Mit einer Kapitalerhöhung mit einem erwarteten Bruttoerlös von 165 Millionen Schweizer Franken will das Unternehmen den Aufbau von Kapazitäten für hocheffiziente Solarzelle und Solarmodule in Deutschland finanzieren. Die Produktion soll im nächsten Jahr starten. Mit dem Schritt zum Photovoltaik-Hersteller will Meyer Burger langfristig profitabel werden. Die strategische Partnerschaft mit REC wird nicht fortgesetzt.Die Tage der Meyer Burger Technology AG als Photovoltaik-Maschinenbauer sind gezählt. Der Schweizer Technologiekonzern kündigte am Freitag an, er wolle sich zu einem technologisch führenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...