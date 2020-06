Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 175,57 Prozentpunkten aus dem Handel. Am Montag startete der Euro-Bund-Future in etwa auf dem gleichen Niveau in die Woche und konnte am Vormittag sein bisheriges Wochenhoch bei 175,98 Prozentpunkten erreichen. Seitdem verliert der Euro-Bund Future unter den marktüblichen Schwankungen kontinuierlich an Wert. Zum Redaktionsschluss am Mittwochmittag notiert er bei 174,85 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,4%. Die ...

