Der amerikanische Aktienmarkt hat sich in dieser Woche sehr gut entwickelt. Der Dow-Jones-Index stieg um 991 Zähler auf einen Stand von 26.119 Punkten und der Technologieindex Nasdaq legte um 419 Zähler auf 9.910 Punkte zu. Die amerikanische Notenbank (FED) hat klargemacht, dass sie bereit sein wird, die amerikanische Wirtschaft mit allen Maßnahmen, die ihr zur Verfügung stehen, zu stützen. Dies ließ die Konjunkturängste zuerst einmal in den Hintergrund treten. Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) profitierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...