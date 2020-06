Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsenampeln stehen auf Grün: Weiter steigenden Kursen am deutschen Aktienmarkt steht in der kommenden Woche nicht viel entgegen. Die Zahl der akut Infizierten in der Pandemie-Krise weist nach unten, Lockdowns sind lokal beschränkt und auf nationaler Ebene so gut wie ausgeschlossen, und die anstehenden Konjunkturdaten sollten die Erwartung einer V-förmigen Erholung stabilisieren. Die hohe Liquidität begünstigt weiter die Aktienseite, und in den Portfolios besteht Bedarf nach höheren Aktienquoten, wenn denn die Volatilität als Risikoparameter weiter zurückkommt.

Weiterhin wird zwar von den zahlreichen Pessimisten am Markt auf die hohe Bewertung verwiesen. In einer Phase wie der aktuellen dürfte das klassische Analysten-Instrumentarium der KGV-Betrachtungen im Mikro- und im Makro-Bereich aber der falsche Weg in der Aktienanalyse sein. Denn in der Rezession sind die KGVs häufig am höchsten, weil die Unternehmen ja keine oder nur geringe Gewinne erzielen. In der Boom-Phase sind die KGVs dagegen häufig niedrig, weil die Gewinnerwartungen hoch sind, häufig zu hoch.

Eine Ausnahme war der TMT-Boom Ende 1999 bis Anfang 2000. Da wurde der DAX mit einem durchschnittlichen KGV von 32 gehandelt, obwohl der DAX nur noch von 4 Werten nach oben getrieben wurde. Viele andere Werte hatten ihr Hoch bereits 1998 gesehen. Verglichen mit dem damaligen KGV ist der DAX nun mit einem KGV von etwa 15 auf Basis der 2021er Schätzungen also alles andere als teuer.

Halbjahres-Ultimo stellt die Gewinner noch mehr ins Rampenlicht

Möglicherweise ist die kommende Aufwärtsbewegung mit der von 1999/2000 vergleichbar. Der Markt dürfte sich wie bereits in der ersten Erholungswelle nach dem März-Crash auf relativ wenige Werte konzentrieren, die im Jahresvergleich bereits steigende Umsätze und Gewinne erwirtschaften. Damit kommen die Anleger an den Pharma-Aktien, den Technologiewerten und den Anbietern von Wohnimmobilien auch weiterhin nicht vorbei. Sie dürften auch im so genannten Window Dressing vor dem Halbjahres-Ultimo im Blick stehen, genauso wie andere ausgewählte Werte mit ausgeprägter Relativer Stärke wie Deutsche Börse und Linde.

Werte mit steigenden Erträgen und Umsätzen könnten also aufgrund der anhaltend niedrigen Zinsen und des Anlagebedarfs der Anleger nun sogar eine deutliche KGV-Ausweitung erfahren. So wie die Technologie-Titel in der damaligen TMT-Hausse.

Bei den zyklischeren Aktien kommt es dagegen darauf an, wann hier die Gewinn- und Umsatzerwartungen nach oben drehen, erst dann dürften sie zu den Technologie-, Pharma- und Immobilienwerten aufschließen. Deshalb bleibt das Umfeld so wichtig, in der kommenden Woche mit dem ifo-Index, den Einkaufsmanager-Indizes und auch den Aufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA. Der Treiber per se bleibt aber die Liquidität: Und hier werden am kommenden Freitag neue Zahlen zum Geldmengenwachstum veröffentlicht.

Aus technischer Sicht könnte der DAX nun wieder die Widerstandszone bei 12.800 bis 13.000 anlaufen. Ob sie den DAX erneut bremsen kann, ist noch offen: "Eine längere Konsolidierung unterhalb der Widerstandszone wäre gut, weil der DAX dann die mittelfristige überkaufte Situation abbauen könnte", sagt Marktanalyst Achim Matzke von der Commerzbank. Andererseits rechnet aber auch Matzke mit abnehmender Volatilität: "Das würde dafür sprechen, dass die Risikobereitschaft weiter steigt und der DAX die Widerstandszone möglicherweise schon bald attackiert", sagt der Marktanalyst.

"Also long bleiben oder auf der kurzen Frist auch noch einmal nachlegen, bis zum signaltechnischen Beweis des Gegenteils", heißt es auch in den Mußler-Briefen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/err

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2020 06:08 ET (10:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.