++ Europäische Aktien verzeichnen moderate Gewinne ++ DE30 wieder in der Nähe der 200-Stunden-Linie ++ Wirecard (WDI.DE) vertieft massiven Ausverkauf ++Die Aktienindizes in Europa verzeichnen am letzten Handelstag der Woche moderate Gewinne. Die meisten der wichtigsten Benchmarks aus Europa legen zwischen 0,5% und 1% zu. Der Europäische Rat hält heute eine Videokonferenz ab, um den EU-Sanierungsfonds zu diskutieren. Die Diskussionen werden voraussichtlich am Nachmittag abgeschlossen. Mit einer Entscheidung über den Fonds wird jedoch erst im Juli gerechnet, sodass die heutige Sitzung wahrscheinlich ein Nicht-Ereignis für die Märkte sein wird. Quelle: xStation 5 Der DE30 testete vor der Eröffnung der europäischen Sitzung erneut die 200-Stunden-Linie ...

