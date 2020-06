Unsere Kollegen von finanz-szene liefern zu Wirecard hervorragende Analysen. Dan McCrum tat es ebenso in den letzten Jahren. Und die Zweifel waren immens. Abseits von Wirecard selbst und Markus Braun wird ein Thema aber viel zu wenig thematisiert: Die absolute Unfähigkeit von EY. Im Grunde kann man nach der Wirecard-Angelegenheit jedes einigermaßen zweifelhafte Testat, das von EY betreut und ausgestellt wird, in die Tonne treten. Man weiß nicht genau wer für EY geprüft hat und was genau sie getan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...