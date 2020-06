MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hält seinen US-Kollegen Donald Trump nicht für manipulierbar. "Nein, Putin kann nicht wie auf einer Geige mit Trump spielen", sagte der Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge in Moskau.



Der Kreml reagierte damit auf Äußerungen des früheren US-Sicherheitsberaters John Bolton, der in seinem viel diskutierten Buch mit Trump abrechnet, den US-Staatschef als "unberechenbar" und "erstaunlich uninformiert" bezeichnet. Nach Darstellung Boltons glaubt Putin, er könne Trump nach Belieben manipulieren, weil dieser kein "ernsthafter Gegner" sei. Trump und Putin begegneten sich bereits mehrfach./mau/DP/eas

