Wien (www.fondscheck.de) - Das Drama um den Payment-Spezialisten Wirecard geht auch in der heutigen Börsensitzung weiter, so die Experten von "FONDS professionell".Nachdem gestern (18. Juni) die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY mitgeteilt habe, dass über die Existenz von Wirecard-Guthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro - das entspreche rund einem Viertel der Bilanzsumme - keine ausreichenden Prüfnachweise vorlägen, sei die Aktie des einst gefeierten DAX-Unternehmens im Donnerstagshandel bereits um rund 70 Prozent abgestürzt. Gegen 10 Uhr am Freitag habe das Papier noch einmal rund die Hälfte seines Kurswerts verloren und kurz vor Mittag bei nur noch 22 Euro notiert. ...

