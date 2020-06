Bielefeld (ots) - Die Möbelmarke Interliving ist zum zweiten Mal mit dem German Brand Award ausgezeichnet worden. Als "Winner" in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Movies, Commercials & Virals" konnte die crossmediale Kampagne mit Werbegesicht Samu Haber die unabhängige Fachjury aus Markenexperten überzeugen.Zum ersten Mal ging die erfolgreiche nationale Interliving Kampagne "Das Wesentliche ist zu sehen" mit der neu gelaunchten Warengruppe Küchen an den Start. Der Rockstar Samu Haber präsentierte humorvoll mit seinem finnischen Akzent die neuen Interliving Küchen. In dem prämierten TV-Spot übte sich der Publikumsliebling an Zungenbrechern wie "Stauraumwundererweiterungsküchenelementen", sowie den daraus entstandenen neuen Kreationen "Kückenalimente", "Wunderkücken" oder "Kücken für mich gemacht". Damit begeisterte er nicht nur die Fan-Community, sondern auch die Jury des German Brand Awards. Das Prädikat "Excellence in Brand Strategy and Creation" zeichnet die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen aus. Im Fokus der Jury-Entscheidung stand der TV-Spot.Der German Brand Award ist der Preis für erfolgreiche Markenführung und konnte mit über 1.200 Einreichungen aus 14 Ländern eine große Resonanz erzielen. Seit der Markteinführung im Herbst 2017 setzt Interliving auf eine konsequente Markenführung. Die Auszeichnung unterstreicht, dass sich Interliving zu einer beliebten Möbelmarke entwickelt hat. Mit der crossmedialen Kampagne werden alle Zielgruppen optimal angesprochen - Egal ob in TV, Print, Online oder am Point of Sale. Interliving Möbel stehen für hervorragende Qualität, fünf Jahre Herstellergarantie und zahlreiche Funktionen. Das Sortiment ist in rund 200 Möbelhäusern erhältlich.https://www.interliving.de/interliving-tv-spot/Pressekontakt:Meike NiemeierTel. 0521 20885 - 122E-Mail presse@einrichtungspartnerring.comOriginal-Content von: Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81299/4628792