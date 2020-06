Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Finnland und Schweden bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:54 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.133,00 +0,69% -3,11% Euro-Stoxx-50 3.293,67 +1,35% -12,06% Stoxx-50 3.065,02 +1,49% -9,93% DAX 12.410,58 +1,05% -6,33% FTSE 6.311,09 +1,40% -17,48% CAC 5.026,34 +1,36% -15,92% Nikkei-225 22.478,79 +0,55% -4,98% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,63 0,04

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,84 38,84 +2,6% 1,00 -32,3% Brent/ICE 42,43 41,51 +2,2% 0,92 -32,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.731,30 1.723,00 +0,5% +8,30 +14,1% Silber (Spot) 17,55 17,50 +0,3% +0,05 -1,7% Platin (Spot) 809,25 808,20 +0,1% +1,05 -16,1% Kupfer-Future 2,63 2,59 +1,5% +0,04 -6,6%

Weiter aufwärts geht es zum Wochenausklang für die Ölpreise. Hier stützt weiter, dass die Opec+ für Mai eine Teilnahmequote von 87 Prozent an den vereinbarten Förderkürzungen ermittelt hat. Zudem hätten sich der Irak und Kasachstan, die im Vormonat mehr als vereinbart produziert hatten, zu einem Ausgleich bereit erklärt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem deutlichen Plus dürfte die Wall Street in den Freitag starten. Nachdem zu Wochenbeginn noch die Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle und möglicherweise weiteren negativen Auswirkungen auf die Konjunktur belastet hatten, wurde dies durch zuletzt mehrheitlich überzeugende US-Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund gedrängt. Nun verstärkt sich wieder die Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung. Stützend wirken auch weiterhin die massiven geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen der Notenbanken. Mit Sorge wird allerdings auf die weiteren Entwicklungen zwischen den USA und China geschaut. US-Präsident Donald Trump hat China mit einem Abbruch aller wirtschaftlichen Beziehungen gedroht. Eine "vollständige Entkoppelung" von China sei unter gewissen Umständen eine "Politik-Option", schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er widersprach damit seinem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Dieser hatte am Mittwoch bei einer Kongressanhörung gesagt, China halte sich an die Vorgaben eines im Januar besiegelten Teilhandelsabkommens zwischen beiden Ländern. Die Aktien von Steel Dynamics verbessern sich vorbörslich um 2,0 Prozent. Der Stahlhersteller hatte seine Gewinnerwartung für das zweite Quartal angehoben auf 40 bis 44 Cent je Aktie, wohingegen die Konsensschätzung zuletzt bei 27 Cent lag. Die Aktie des Konkurrenten Nucor, der nach früheren Angaben ebenfalls besser als gedacht durch die Krise zu kommen scheint, hatte im nachbörslichen Handel ebenfalls zugelegt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -103,0 Mrd USD zuvor: -109,8 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Gewinne am Freitagmittag aus. Die Märkte befinden sich im Griff des sogenannten Hexensabbat, der häufig von erhöhter Volatilität geprägt ist. Heute verfallen Futures und Optionen auf Indizes und Aktien an den Terminbörsen. Im Vorfeld versuchen Anleger entsprechend ihrer Positionen Einfluß auf die Preise zu nehmen. Daneben verläuft der Handel weiterhin im Spannungsfeld zwischen Geldschwemmen durch Notenbanken und Angst vor einer zweiten Welle beim Coronavirus. Vor allem in den USA macht der Anstieg der Neuinfektionen auf neue Rekordniveaus in einigen Staaten Sorgen. Dazu hat US-Präsident Donald Trump betont, man könnte sich auch komplett von China abkoppeln, was bei Freunden der Globalisierung nicht gut ankommt. Wirecard brechen um weitere 47 Prozent ein. Nach dem Desaster vom Vortag wurden am Donnerstagabend erste personelle Konsequenzen gezogen. Vorstandschef Markus Braun tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Auch COO Jan Marsalek wurede bis Ende des Monats suspendiert. Der neue Compliance-Vorstand James H. Freis nimmt seine Arbeit früher als geplant auf. Im Handel wird spekuliert, dass nach einem derart gigantischen Kurszusammenbruch in nächster Zeit Übernahmespekulationen aufkommen könnten. Dazu stehen viele Indexänderungen an. Für die Lufthansa ist es der letzte Tag im DAX. Das Traditionsunternehmen wird zum Schlusskurs durch Deutsche Wohnen und damit durch einen Immobilienwert ersetzt. Lufthansa ziehen um 0,5 Prozent an. Der Markt konzentriert sich auf die Sanierung und setzt auf eine Einigung zwischen der Bundesregierung und dem neuen Großaktionär Heinz Hermann Thiele.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8.21 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1202 -0,03% 1,1209 1,1229 -0,1% EUR/JPY 119,77 -0,06% 119,85 119,87 -1,8% EUR/CHF 1,0651 -0,07% 1,0656 1,07 -1,9% EUR/GBP 0,9047 +0,29% 0,9012 0,9035 +6,9% USD/JPY 106,92 -0,04% 106,92 106,74 -1,7% GBP/USD 1,2381 -0,32% 1,2438 1,24 -6,6% USD/CNH (Offshore) 7,0727 -0,14% 7,0784 7,0771 +1,5% Bitcoin BTC/USD 9.378,01 +0,16% 9.309,01 9426,26 +30,1%

Das Pfund bleibt unter Druck und notiert mit knapp unter 1,24 Dollar am Tagestief des Vortages. Am Donnerstagmittag hatte es auf die Neuigkeiten von der Bank of England (BoE) zunächst noch ganz kurz positiv reagiert und war auf knapp 1,2550 gestiegen, ehe es dann abwärts ging. Eigentlich könne man der Entscheidung durchaus positive Aspekte abringen, kommentiert Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Das Volumen der quantitativen Lockerung sei nicht mehr als unbedingt nötig ausgeweitet worden und von Negativzinsen sei weiterhin nicht die Rede. Eine relativ wenig aggressive BoE bedeute aber auch, dass die Abfederung realwirtschaftlichen Ungemachs durch die Geldpolitik in Großbritannien nicht so stark wirke, wie vielleicht der eine oder andere gehofft haben könne. Für das Ungemach, das potenziell noch drohe, wie den Brexit, sei das keine gute Nachricht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen hat sich am Freitag im Verlauf eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Zunächst war sie noch eher uneinheitlich gewesen, weil es von der Nachrichtenseite an Impulsen fehlte und auch die US-Aktien keine klare Vorgabe geliefert hatten. Die Anleger wägten weiter die sich insbesondere aus der Coronavirus-Krise und den US-chinesischen Spannungen ergebenden Risiken gegen die massiven Konjunkturstimuli und die damit verbundenen Konjunkturerholungshoffnungen ab. Offenbar überwog zum Wochenausklang am Ende dann doch wieder letzteres. Tokyo Electron gewannen 7,1 Prozent, nachdem das Halbleiterunternehmen einen 11-prozentigen Anstieg des Nettogewinns für das laufende Fiskaljahr prognostiziert hatte dank einer anziehenden Chip-Nachfrage. In diesem Sog verteuerten sich Branchenwerte wie Advantest und Renesas Electronics um 2,5 bzw 1,1 Prozent. In Hongkong waren Aktien aus dem Telekomsektor gesucht. Hintergrund sind Hoffnungen auf einen beschleunigten 5G-Ausbau, nachdem die USA gegenüber dem dafür besonders wichtigen chinesischen Technologieriesen Huawei zuletzt moderatere Töne angeschlagen haben. Der Kurs des Smartphone-Zulieferers AAC Technologies lag im Späthandel 6,4 Prozent höher, während die Mobilfunkbetreibertitel China Mobile und China Unicom 1,2 bzw 1,8 Prozent höher umgingen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen am Freitag wieder etwas zurück. Allerdings lassen die Bewegungen vor dem Wochenende deutlich nach. Marktteilnehmer sprechen von Positionsanpassungen vor dem Wochenende. In der kommenden Woche könnten unter anderem der Ifo, neue PMIs und die Durable Goods die Karten neu mischen. Außerdem wird dannn der neue TLTRO valutiert, mit einem Netto-Liquiditätszuwachs von knapp 540 Milliarden Euro. "Für die Corporates außerhalb des Finanical-Sektors bleiben aber die Käufe der EZB als Trigger wichtiger", sagt ein Händler.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Wirecard-Vorstandschef Braun tritt zurück

Die Betrugsvorwürfe gegen Wirecard haben den CEO zu Fall gebracht. Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist Vorstandschef Markus Braun im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Interims-CEO wird James H. Freis, der erst am Vortag vorzeitig zum Compliance-Vorstand bestellt worden war. Braun ist mit einem Anteil von rund 7 Prozent auch größter Aktionär der Wirecard AG.

Audi-Chef Duesmann leitet künftig auch China-Geschäft

Audi-CEO Markus Duesmann leitet künftig auch das wichtige China-Geschäft des Premiumautoherstellers. Zudem gründete Audi laut Mitteilung einen neuen Vorstandsbereich für die komplette Fahrzeugprojektsteuerung, der ebenfalls von Duesmann geleitet werde. Der neu geschaffene Bereich soll als selbstständige Einheit die Baureihen mit derzeit 65 Modellen und die Premium-Elektro-Plattform (PPE) führen.

BMW verständigt sich mit Betriebsrat auf Jobabbau

