München (ots) -Moderation: Tina HasselGeplante Themen:Alte Dame CDU wird 75Vor 75 Jahren entstand aus vielen Initiativen die CDU. Keine Parteihat die Geschicke der Bundesrepublik so stark beeinflusst wie sie."Bei uns sind Bauern und Nicht-Bauern", sagte Konrad Adenauer malüber die CDU - damals, als die Vielfalt der Gesellschaft nochüberschaubar schien. Gut 50 Jahre hat die Union Deutschland regiertoder mitregiert. Dies hat ihr den Namen "Kanzler-Wahl-Verein"eingebracht. Doch da war auch die Spendenaffäre. Und einBundeskanzler Kohl, der zugeben musste, zwei Millionen D-Markerhalten zu haben. Von wem, hat er nie gesagt. Und eine Vorsitzendeaus dem Nord-Osten, die so gar nicht reinpassen wollte in die BonnerMännergesellschaft. Und doch hat Merkel die Partei veränderte wieniemand sonst. Ein Blick zurück auf ein dreiviertel JahrhundertChristdemokratie. (Autorin: Hanni Hüsch)Darüber reden wir mit Wolfgang Schäuble, CDU, Bundestagspräsident unddienstältester Abgeordneter in der deutschen Parlamentsgeschichte.Quo vadis CDU - Steuermann mit klarem Kompass gesuchtGrüner, digitaler und weiblicher? Die CDU will sich modernisieren.Zukunftswerkstatt heißt das Zauberwort. Eine erfolgsverwöhnte Partei,die in einer Personalkrise steckt. Denn dass die Umfragewerte zurzeitgut sind, verdankt die CDU vor allem Angela Merkel, der Frau, diebald nicht mehr dabei sein wird. Das Schiff sucht einen neuenSteuermann, der die CDU nach der Ära Merkel erfolgreich in dienächsten Wahlen führen kann. Mögliche neue Wählerinnen und Wählersuchen innovative Ideen für die Zukunft und nicht nurLippenbekenntnisse. Was will die CDU eigentlich, außer insKanzleramt? (Autorin: Kristin Schwietzer)Darüber sprechen wir mit zwei Generationen - demBundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble und dem CDU-GeneralsekretärPaul Ziemiak.Die stille Macht - welchen Einfluss haben Lobbyisten?Der Fall Amthor hat das Thema - mal wieder - auf die Tagesordnunggebracht: Warum hat Deutschland kein Lobbyregister? Immer mehrStimmen sprechen sich für strengere Transparenzregeln aus. Denn dasWechselspiel zwischen Politik und Lobbyisten blüht oft imVerborgenen. Wie viele Lobbyisten gibt es im BerlinerRegierungsviertel? Welchen Zugang haben die zu denjenigen, die in derPolitik entscheiden? Insbesondere die Opposition fordert mehrKlarheit, aber auch Verbände, die selbst Lobbyarbeit betreiben,befürworten ein Lobbyregister. Doch die Union scheint das zublockieren. Warum eigentlich? (Autorinnen: Kristin Joachim, JulieKurz)Auch dazu stehen uns Wolfgang Schäuble und Paul Ziemiak Rede undAntwort.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaB