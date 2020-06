Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Gipfel tagt zu 750-Milliarden-Hilfsfonds gegen die Corona-Krise

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am Freitag ihre Beratungen über den 750 Milliarden Euro schweren Plan der EU-Kommission gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise aufgenommen. EU-Ratspräsident Charles Michel eröffnete am Vormittag eine Videokonferenz der Spitzenvertreter der 27 Mitgliedstaaten. "Wir haben eine gemeinsame Verantwortung zu liefern", schrieb Michel auf Twitter. "Jetzt ist es Zeit, sich zu engagieren."

Scholz erwartet von Konjunkturpaket Belebung der Wirtschaft

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Aufnahme neuer Schulden zur Bewältigung der Corona-Krise verteidigt. "Es geht darum, dafür zu sorgen, dass wir mit einem Konjunkturprogramm dafür sorgen, dass die Konjunktur wieder anspringt", sagte Scholz anlässlich der Beratung der Corona-Steuerpakets und des zweiten Nachtragshaushalts im Bundestag. Mit Verweis auf die Rettungspakete in der Finanzkrise 2008/09 erklärte er, "wir werden das tun, erneut wie beim letzten Mal, ziemlich früh und sehr groß, damit wir auch wirklich wirksam sind".

Commerzbank: Zweite Welle brächte keinen Lockdown

Eine zweite Corona-Infektionswelle würde nach Meinung des Commerzbank-Research keine abermalige großflächige Stilllegung des öffentlichen Lebens in Deutschland nach sich ziehen. "Die Regierungen mussten zu Beginn der Corona-Pandemie Entscheidungen treffen, ohne auf eine tragfähige Datengrundlage oder Erfahrungen mit früheren Krisen zurückgreifen zu können", schreibt Volkswirt Bernd Weidensteiner in einem Kommentar.

Weidmann soll Bundestag über Geldpolitik informieren - Magazin

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann wird dem Finanzausschuss des Bundestags künftig regelmäßig die geldpolitischen Beschlüsse des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) erläutern. Darauf haben sich laut einem Bericht des Spiegel die zuständigen Obleute der Parlamentsfraktionen verständigt. Der sogenannte monetäre Dialog soll demnach einmal pro Quartal stattfinden, die erste Sitzung im Berliner Reichstag ist spätestens für Anfang August geplant.

Maschinenbauer lehnen Werkvertragsverbot in Fleischindustrie ab

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat sich gegen ein Verbot von Werkverträgen gestellt. Sie seien "nicht der Auslöser für eine Ansteckung mit dem Corona-Virus", erklärte VDMA-Präsident Carl Martin Welcker. "Ein Werkvertragsverbot für eine einzelne Branche halten wir aus rechtlicher Sicht für äußerst bedenklich." Es würde "massiv" in die von der Verfassung geschützte unternehmerische Freiheit eingreifen.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im April stark

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im April im Zuge der Corona-Pandemie stark gesunken. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz einen saisonbereinigten Überschuss von nur noch 14 (März: 27) Milliarden Euro auf. Für die Güterverkehrsbilanz meldete die EZB einen Überschuss von 13 (32) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 146 (187) Milliarden und die Importe auf 133 (155) Milliarden zurückgingen.

EZB und andere Zentralbanken fahren Dollar-Tender etwas zurück

Die Europäische Zentralbank (EZB) und andere große Zentralbanken fahren in Abstimmung mit der US-Notenbank die Frequenz ihrer siebentägigen Refinanzierungsgeschäfte in US-Dollar auf drei Mal wöchentlich zurück. Grund ist nach Angaben der EZB die Verbesserung bei den Finanzierungsbedingungen für US-Dollar. Die Änderung tritt am 1. Juni in Kraft. Dollar-Tender mit 84-tägiger Laufzeit werden weiterhin wöchentlich begeben.

EZB erhält bei täglichem Dollar-Tender keine Nachfrage

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen keine Nachfrage von Banken erhalten. Auch am Vortag hatte es keine Nachfrage gegeben. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,34 Prozent.

Kirche von England und Zentralbank entschuldigen sich für Verbindungen zu Sklaverei

Zwei der größten Institutionen Großbritanniens - die Kirche von England und die britische Zentralbank - haben sich für ihre früheren Verbindungen zur Sklaverei entschuldigt. Die Kirche nannte sie "eine Quelle der Schande", wie die Zeitung Telegraph berichtete. Eine Studie des University College London (UCL) hatte zuvor ergeben, dass fast hundert Geistliche und zehn Verantwortliche der Zentralbank in der Vergangenheit von der Sklaverei profitierten.

Russische Zentralbank senkt Leitzins um 100 Basispunkte

Die russische Notenbank hat ihre Geldpolitik etwas stärker gelockert als erwartet. Der Leitzins wurde um 100 Basispunkte auf 4,50 Prozent gesenkt, wie die Zentralbank mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens nur eine Senkung um 75 Basispunkte erwartet. "Die disinflationären Faktoren wirkten tiefgreifender als erwartet, da die restriktiven Maßnahmen in Russland und in der ganzen Welt von längerer Dauer waren", erklärte die Notenbank mit Blick auf die Pandemie.

