Das Bundeswirtschaftsministerium wollte Fördermittel zugunsten der "Reallabore der Energiewende" umschichten. Der nun verabschiedete zweite Nachtragshaushalt sieht eine Aufstockung der Mittel für die kommenden Jahre um 167 Millionen Euro vor.Zu Jahresbeginn drohten der Energieforschung in Deutschland drastische Einschnitte. So wurde das Budget vom Bundeswirtschaftsministerium in diesem Bereich um fast 100 Millionen Euro gekürzt worden. Es wollte die Mittel zugunsten der neu geschaffenen "Reallabore für die Energiewende" umschichten. In der Verpflichtungsermächtigung waren für die Energieforschung ...

