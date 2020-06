Das SIT veranstaltet am 23. Juni ein Webinar, in dem der neue Studiengang vorgestellt und diskutiert wird. Vertreter aus der Wirtschaft und Wissenschaft werden der Diskussion beiwohnen und Fragen des Publikums beantworten.Schaffhausen - Die aktuelle Coronavirus-Krise macht IT-Fürungskräfte noch begehrter. Auch um dem Mangel an potentiellen Führungskräften im Informatikbereich entgegenzuwirken, hat das Schaffhausen Insitute of Technology (SIT) einen neuen Masterstudiengang entwickelt: Master of Science (MSc.) in Computer Science und Software Engineering. Der neue Studiengang ist flexibel und angepasst an die...

Den vollständigen Artikel lesen ...