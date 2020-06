- Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle überstieg 8,60 Millionen, von denen mehr als 456.000 starben und sich über 4,55 Millionen erholten. - Die USA sind mit über 2,26 Millionen Fällen nach wie vor das am stärksten betroffene Land. Brasilien, das am zweitstärksten betroffene Land, registrierte über 983.000 Fälle. Die Zahl der Infektionen in Russland stieg auf über 569.000, was die dritthöchste Zahl von Fällen weltweit ist. Am dritten Tag in Folge überstieg die Zahl der neuen Fälle 140 Tausend. Inzwischen stieg der 7-Tage-Durchschnitt ...

