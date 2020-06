=== M O N T A G, 22. Juni 2020 *** 09:00 EU/Frankfurt Finance Summit, u.a. mit Reden von Bundesfinanzminister Scholz (9.00 Uhr), Finanzstaatssekretär Kukies (9.45 Uhr), Deutsche-Bank-CEO Sewing (10.00 Uhr), EZB-Ratsmitglied Weidmann (14.00 Uhr) und EZB-Vizepräsident De Guindos (16.40 Uhr), Frankfurt 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Startup-Verband, PK Vorstellung Studie zu Mitarbeiterbeteiligung bei Startups, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Stemmer Imaging AG, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 15-monatigen PELTRO 12:30 DE/Weltenergierat, Vorstellung der Analyse "Wege zur Klimaneutralität" im Rahmen "Energie für Deutschland 2020", Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 15:00 DE/Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, Öffentliche Sitzung zu steuerlichen Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) *** 16:00 DE/Digital-Talk zu Erneuerbaren-Ausbau, Berlin *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai D I E N S T A G, 23. Juni 2020 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 25. 25. Kalenderwoche, Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Bundesbildungsministerin Karliczek, Veröffentlichung des nationalen Bildungsberichts, Berlin 10:00 DE/Zalando SE, Online-HV 10:00 DE/Sixt Leasing SE, Online-HV, Pullach 10:00 DE/SHW AG, Online-HV *** 10:00 DE/OECD, TUI-Geschäftsführer Andryszak, Kein Urlaub vom Virus: Wohin steuert der Tourismus? , Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Wirtschaftsausschuss des Bundestags, Beratungen zu Kohleausstieg und Corona-Hilfen, Berlin *** 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Verfassungsschutzbericht 2019, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung, Aktualisierung seiner Konjunkturprognose, Berlin *** 13:00 DE/EnBW und Aurora Energy Research, Studienpräsentation "Handlungsempfehlung für ein nachhaltiges Konjunktur- und Strukturprogramm", Berlin *** 13:15 DE/Unionsfraktionschef Brinkhaus, Pressegespräch zu Digitalkabinett am 24.6., Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Portugals Premierminister Costa und Sloweniens Ministerpräsident Janša, Videokonferenz zu EU-Ratspräsidentschaft, Berlin M I T T W O C H, 24. Juni 2020 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni 10:00 DE/GFT Technologies SE, Online-HV 10:00 DE/Gerresheimer AG, Online-HV 10:00 DE/Rational AG, Online-HV 10:00 DE/Bilfinger SE, Online-HV 10:00 DE/Sixt SE, Online-HV 10:30 DE/Bundesregierung, 4. Digital-Kabinett zu Datenstrategie, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Windeln.de SE, Online-HV 11:00 LU/Grand City Properties SA, Online-HV 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Online- Studienpräsentation "Handlungsempfehlung für ein nachhaltiges Konjunktur- und Strukturprogramm 13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, BDI-Präsident Kempf, IfW-Präsident Felbermay, IG-Metall-Chef Hofmann, Standortkonferenz 2020, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - CH/Edag Engineering Group AG, HV D O N N E R S T A G, 25. Juni 2020 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Jahresergebnis, Dornbirn *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt 10:00 DE/Deutz AG, Online-HV 10:00 DE/Bauer AG, Online-HV 10:00 DE/MLP SE, Online-HV 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Online-HV 10:00 DE/Weltenergierat, BDEW, COVID-19: Accelerating a better energy future for all?, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, PG (online), "Die wohl unbeliebteste Börsenrallye, seitdem es den DAX gibt", Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 12:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, virtuelle ao HV zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds ausgehandelten Rettungspaket 12:00 DE/Zooplus AG, Online-HV 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 4. Juni 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Bundesfinanzminister Scholz, Reden beim Tag der Immobilienwirtschaft, Berlin *** 14:30 US/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai 20:30 US/Fed, Dodd-Frank Stress Tests Ergebnisse, Washington *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe, Wiesbaden - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, China - DE/Bayer AG, Capital Markets Day (bis 26.6.), Berlin F R E I T A G, 26. Juni 2020 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Neustadt/Weinstraße *** 07:30 FR/Geschäftsklimaindex Juni *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q, Stockholm *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai *** 10:00 DE/RWE AG, Online-HV 10:00 DE/Sartorius AG, Online-HV 10:00 DE/Siltronic AG, Online-HV 10:00 DE/Software AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/RIB Software SE, Online-HV 12:15 DE/VDMA, Pressegespräch: "Antrieb im Wandel: Fokus Brennstoffzelle", Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) - Märkte/Börsenfeiertag China - EU/Ratingüberprüfung für Finnland (Fitch) S A M S T A G, 27. Juni 2020 - EU/weitere Online-Geberkonferenz für den Kampf gegen das Corona-Virus, u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ===

