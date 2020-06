BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Gipfel zum milliardenschweren Aufbauplan nach der Corona-Krise ist am Freitag wie erwartet ohne Eingung zu Ende gegangen. Es war das erste Mal, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs gemeinsam über ein von der EU-Kommission vorgeschlagenes 750-Milliarden-Programm berieten.



Eine Einigung war schon vor dem Gipfel nicht erwartet worden. Vielmehr sollte es eine Aussprache geben, bei der jedes Land seine Prioritäten und roten Linien darlegt. Die Positionen der 27 EU-Staaten lagen zum Teil noch weit auseinander.



Grundlage der Gespräche war ein Vorschlag der EU-Kommission für einen schuldenfinanziertes Konjunktur- und Investitionsplan im Umfang von 750 Milliarden Euro. Neben dem Wiederaufbauplan standen am Freitag der Stand der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien sowie die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland wegen des Vorgehens in der Ukraine auf dem Programm./wim/DP/eas

