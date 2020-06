Die Ölpreise können an ihre Vortagsgewinne anknüpfen und bauen am Morgen ihre Donnerstag-Hochs weiter aus. Damit deuten sich für den heutigen Freitag auch bei den Heizölpreisen im Inland Aufwärtspotenziale an. Der Literpreis für Heizöl steigt leicht an und verabschiedet sich mit Aufschlägen von durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen in das Wochenende Die Rohöl-Futures der amerikanischen Ölsorte West ...

Den vollständigen Artikel lesen ...