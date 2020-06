(shareribs.com) London 19.06.2020 - Der Goldpreis kann sich am Freitag leicht nach oben bewegen und widersteht dabei auch der Erholung des US-Dollars, der auf die beste Handelswoche seit einem Monat zusteuert. Die politische Unsicherheit in den USA dürfte zur Stärke des gelben Metalls beitragen. Der Goldpreis steigt am Freitag wieder in Richtung der Marke von 1.740 USD. Die Marktteilnehmer sind weiterhin ...

