Meyer Burger will in die Produktion von Solarmodulen einsteigen und damit wieder profitabel werden. Das Umfeld für diesen Schritt erachtet der kriselnde Solarzulieferer wegen der Klimadebatte als derzeit günstig.Zürich - Meyer Burger will in die Produktion von Solarmodulen einsteigen und damit wieder profitabel werden. Das Umfeld für diesen Schritt erachtet der kriselnde Solarzulieferer wegen der Klimadebatte als derzeit günstig. Heute verkauft Meyer Burger nur die Maschinen zur Produktion von Solarzellen und Solarmodulen. Künftig wollen die Berner diese gleich auch selber herstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...