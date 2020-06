Ort des Tages: BNP Paribas Österreich Niederlassung. Die BNP Paribas ist eine französische Geschäftsbank und war im Jahr 2010 an Einlagen gemessen die größte Bank Europas. Die Bank ist eine der 30 Großbanken, die als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft werden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital. In Österreich ist die Bank seit dem Jahr 2000 aktiv und mittlerweile eine der führenden ausländischen Banken. Ihr Angebot ist sehr umfangreich und reicht vom einfachen Privatkundengeschäft über das Investmentbanking bis hin zur Begleitung komplizierter Firmenübernahmen. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...