Das Leistungsbilanzdefizit der USA verringerte sich im ersten Quartal weniger stark als erwartet - Der US-Dollar-Index sinkt nach den Daten. - Das US-Leistungsbilanzdefizit verringerte sich im ersten Quartal 2020 um 0,1 Milliarden Dollar oder 0,1% auf 104,2 Milliarden Dollar, wie die am Freitag vom US Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlichten ...

