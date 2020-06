Zu diesem Schluss kommt ein Bericht, den die Regierung selbst in Auftrag gegeben hatte und am Freitag verabschiedet hat. Insbesondere benötige es "keine gesetzlichen Folgen im Steuerrecht", wie es heisst.Bern - Die Schweiz soll sich als Standort für die Blockchain- und Distributed-Ledger-Technologie (DLT) weiterentwickeln können. Neben den bereits eingeleiteten punktuellen Änderungen von neun bestehenden Gesetzen braucht es laut dem Bundesrat keine weiteren Massnahmen. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht, den die Regierung selbst in Auftrag gegeben hatte und am Freitag verabschiedet hat.

